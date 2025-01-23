Саудівська Аравія обіцяє інвестувати у США $600 млрд за час правління Трампа

Саудівська Аравія у 2017 році обіцяла $450 млрд інвестиції в США, коли Дональд Трамп вперше став президентом

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман (Фото: Lucas Coch / EPA)

Саудівська Аравія планує інвестувати в США $600 млрд протягом наступних чотирьох років. Про це пише АР з посиланням на повідомлення саудівських інформагентств про результати телефонної розмови спадкоємного принца Мухаммеда ібн Салмана з президентом США Дональдом Трампом.

"Спадкоємний принц підтвердив намір королівства розширити свої інвестиції та торгівлю зі Сполученими Штатами протягом наступних чотирьох років на суму $600 млрд і, можливо, навіть більше", – цитує АР повідомлення агентств.

Куди саме будуть спрямовані інвестиції — не уточнюється. Саудівські суверенні фонди добробуту раніше придбали великі частки в американських компаніях, а наразі придивляються до американської індустрії спорту. Водночас Саудівська Аравія переважно покладається на зброю та оборонні системи виробництва США, які можуть стати частиною інвестицій.

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Очікується, що Саудівська Аравія може стати першою країною, яку відвідає Трамп як новий президент США. Так уже було у 2017 році, коли на початку свого першого президентського терміну Трамп порушив традицію та відвідав Саудівську Аравію, а не Велику Британію, як це робили американські президенти до нього. Тоді, перед візитом Трампа, Саудівська Аравія пообіцяла інвестиції в США у розмірі $450 млрд.

У понеділок, 20 січня, після своєї інавгурації Трамп говорив про можливий повторний візит до королівства в межах своєї першої закордонної поїздки, як він це зробив у 2017 році.

"Перша закордонна поїздка зазвичай була до Великої Британії, але... минулого разу я зробив це із Саудівською Аравією, тому що вони погодилися купити нашу продукцію на $450 млрд", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

22 січня 2025 року Трамп пригрозив Росії високими податками, тарифами та санкціями, якщо не буде швидкого миру.

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