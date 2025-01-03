Счетна палата провела аудит Киево-Печерской лавры. Нашла недостатки на 30 млн грн

Потребности Заповедника "Киево-Печерская лавра" в финансировании покрывались только на 51%

Киево-Печерская лавра (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Счетная палата выявила недостатки при использовании Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" средств госбюджета на 29,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Счетной платы со ссылкой на результаты аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Заповеднику за период 2020–2023 годов.

В частности аудиторы установили три факта неэффективного и неэкономного использования бюджетных средств. Это:

21,2 млн грн на выплату надбавок штатному персоналу, хотя такая потребность не определялась

500 000 грн уплачено незаконно уволенному в 2016 году старшему научному сотруднику Заповедника за вынужденный прогул

7,8 млн грн направлено на надбавки работникам, которые не выполняли творческих, музейных или научных функций.

Всего в период с 2020 по 2023 годы Министерство культуры выделило Заповеднику 556,4 млн грн по четырем бюджетным программам. При этом потребности Заповедника в финансировании были обеспечены только на 51,2%, в том числе текущие расходы – на 82,3%, капитальные – на 9,7%, утверждают в Счетной палате. Из-за неэффективных управленческих решений Заповедник не использовал и вернул в госбюджет 25,2 млн грн.

В отчете о результатах аудита также говорится, что Минкульт не обеспечил в достаточных объемах финансирование реставрации памятников.

По состоянию на начало 2024 года из 140 памятников, состоящих на учете Заповедника, 38 находятся в неудовлетворительном состоянии, а четыре – в аварийном, что создает риски их разрушения.

Из-за недофинансирования капитальных расходов в 2020-2021 годах и 2023 году Заповедник провел ремонтно-реставрационные работы только на семи объектах, на что потратили 29,1 млн грн.