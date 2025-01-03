Рахункова палата провела аудит Києво-Печерської лаври. Знайшла недоліки на 30 млн грн
Рахункова палата виявила недоліки під час використання Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" коштів держбюджету на 29,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Рахункової плати з посиланням на результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, наданих Заповіднику за період 2020–2023 років.
Зокрема аудитори встановили три факти неефективного та неекономного використання бюджетних коштів. Це:
- 21,2 млн грн на виплату надбавок штатному персоналу, хоча така потреба не визначалася
- 500 000 грн сплачено незаконно звільненому у 2016 році старшому науковому співробітнику Заповідника за вимушений прогул
- 7,8 млн грн направлено на надбавки працівникам, які не виконували творчих, музейних чи наукових функцій.
Загалом у період із 2020 до 2023 року Міністерство культури виділило Заповіднику 556,4 млн грн за чотирма бюджетними програмами. Водночас потреби Заповідника у фінансуванні були забезпечені лише на 51,2%, зокрема поточні витрати – на 82,3%, капітальні – на 9,7%, стверджують у Рахунковій палаті. Через неефективні управлінські рішення Заповідник не використав і повернув до держбюджету 25,2 млн грн.
У звіті про результати аудиту також йдеться про те, що Мінкульт не забезпечив у достатніх обсягах фінансування реставрації пам'яток.
Станом на початок 2024 року зі 140 пам'яток, що перебувають на обліку Заповідника, 38 перебувають у незадовільному стані, а чотири – в аварійному, що створює ризики їх руйнування.
Через недофінансування капітальних витрат у 2020-2021 роках та 2023 році Заповідник провів ремонтно-реставраційні роботи лише на семи об'єктах, на що витратили 29,1 млн грн.
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