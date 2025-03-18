Счетна палата провела аудиты $30 млрд помощи от США: деньги использовали эффективно

По результатам аудитов в бюджет возвращено более $5 млн

Фото: пресс-служба НБУ

Счетная палата при поддержке Офиса правительственного управления по отчетности США (GAO) провела четыре аудита использования Украиной части прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов за 2022-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба Счетной платы.

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Результаты аудитов подтвердили, что финансовая поддержка, предоставленная Украине от США, использовалась эффективно и в соответствии с указанными целями, говорится в сообщении.

Общая сумма прямой бюджетной поддержки от США составила более $30 млрд. Эти средства были реализованы через несколько основных соглашений:

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) – $27,05 млрд из них для Пенсионного фонда – $12,7 млрд.

Дополнительное соглашение № 8 к Соглашению о выполнении задачи в сфере развития (09.07.2022 № TF0B9122) – $1,7 млрд.

Грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества (21.04.2022 № TF0B8350) – $1,1 млрд.

По результатам аудитов Счетна плата представила ряд рекомендаций, благодаря которым возвращено в бюджет 14,6 млн грн ($500 000) переплат по пакету медицинских услуг "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи". Внутренний аудит Национальной службы здоровья Украины выявил дополнительную переплату по этой программе в размере 46,8 млн грн ($1,6 млн), из которых по состоянию на начало марта 2025 года возмещено уже 4,3 млн грн ($140 000).

Также после рекомендаций Счетной платы Министерство экономики верифицировало лиц, неправомерно получивших помощь через программу "єПідтримка". Возмещено 122,7 млн грн ($4,2 млн) от 19 000 лиц.

Полные результаты аудитов — тут.