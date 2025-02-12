Еврокомиссия утвердила аудиторский совет по контролю денег Ukraine Facility. Кто вошел
Европейская Комиссия объявила о завершении формирования Аудиторского совета Ukraine Facility, назначив трех специалистов в сфере финансового контроля и управления. Об сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Евросоюз создал Аудиторский совет в июне 2024 года, он будет действовать до конца июня 2028 года. Его миссия – обеспечение прозрачности и эффективности финансовой помощи в рамках Ukraine Facility, в рамках которой предусмотрено направление 50 млрд евро в украинский бюджет на период 2024-2027 годов.
В состав Аудиторского Совета вошли:
Марек Белька (председатель) – бывший президент Национального банка Польши, и бывший министр финансов.
Гейс де Врис (заместитель председателя) – эксперт по аудиту и контролю, имеющий многолетний опыт в финансовых институтах ЕС.
Гуннар Вельцгольц (член совета) – специалист по финансовому менеджменту, работавший в международных организациях.
Формат работы Совета предусматривает регулярные визиты в Украину и на постоянной основе сотрудничество с правительством Украины и международными партнерами для усиления доверия к программе Ukraine Facility. Деятельность Аудиторского совета будет сопровождать Секретариат в Киеве, в состав которого входят специалисты в сфере управления, контроля и аудита.
В ближайшее время Совет приступит к оценке системы финансового контроля. Европейская Комиссия будет регулярно информировать о результатах работы Аудиторского совета, публиковать его выводы и рекомендации.
- Украина получила первый регулярный транш в размере 4,2 млрд евро в августе. До регулярных траншей выплаты по программе Ukraine Facility (начались весной 2024 года) проходили в рамках так называемого переходного финансирования. Первые два транша общим объемом 6 млрд евро Украина получила в марте-апреле, в июне – еще 1,9 млрд евро. Второй регулярный транш в 4,1 млрд евро Украина получила в декабре 2024 года.