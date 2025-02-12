Єврокомісія затвердила аудиторську раду з контролю грошей Ukraine Facility. Хто увійшов
Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох спеціалістів у сфері фінансового контролю та управління. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Євросоюз створив Аудиторську раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія – забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги у межах Ukraine Facility, у рамках якої передбачено спрямування 50 млрд євро в український бюджет на період 2024-2027 років.
До складу Аудиторської Ради увійшли:
Марек Белька (голова) – колишній президент Національного банку Польщі та колишній міністр фінансів.
Гейс де Вріс (заступник голови) – експерт з аудиту та контролю, який має багаторічний досвід у фінансових інститутах ЄС.
Гуннар Вельцгольц (член ради) – фахівець із фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.
Формат роботи Ради передбачає регулярні візити до України та на постійній основі співпрацю з урядом України та міжнародними партнерами для посилення довіри до програми Ukraine Facility. Діяльність Аудиторської ради супроводжуватиме Секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.
Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю. Європейська Комісія регулярно інформуватиме про результати роботи Аудиторської ради, публікуватиме її висновки та рекомендації.
- Україна отримала перший регулярний транш у розмірі 4,2 млрд євро в серпні. До регулярних траншів виплати за програмою Ukraine Facility (почалися навесні 2024 року) проходили у рамках так званого перехідного фінансування. Перші два транші загальним обсягом 6 млрд євро Україна отримала у березні-квітні, у червні – ще 1,9 млрд євро. Другий регулярний транш у 4,1 млрд євро Україна отримала у грудні 2024 року.