Рахункова палата провела аудити $30 млрд допомоги від США: гроші використали ефективно
Рахункова палата за підтримки Офісу урядової підзвітності США (GAO) провела чотири аудити використання Україною частини прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів за 2022-2024 роки. Про це повідомляє пресслужба Рахункової плати.
Результати аудитів підтвердили, що фінансова підтримка, надана Україні від США, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей, йдеться у повідомленні.
Загальна сума прямої бюджетної підтримки від США становила понад $30 млрд. Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод:
- Проєкт "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) – $27,05 млрд з них для Пенсійного фонду – $12,7 млрд.
- Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (09.07.2022 № TF0B9122) – $1,7 млрд.
- Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (21.04.2022 № TF0B8350) – $1,1 млрд.
За результатами аудитів Рахункова плата подала низку рекомендацій, завдяки яким повернуто до бюджету 14,6 млн грн ($500 000) переплат за пакетом медичних послуг "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги". Внутрішній аудит Національної служби здоров'я України виявив додаткову переплату за цією програмою у розмірі 46,8 млн грн ($1,6 млн), з яких станом на початок березня 2025 року відшкодовано вже 4,3 млн грн ($140 000).
Також після рекомендацій Рахункової плати Міністерство економіки верифікувало осіб, які неправомірно отримали допомогу через програму "єПідтримка". Відшкодовано 122,7 млн грн ($4,2 млн) від 19 000 осіб.
Повні результати аудитів — тут.
- 30 жовтня 2024 року Верховна Рада вирішила реформувати Рахункову палату на вимогу США та МВФ.
- 12 лютого 2025 року Єврокомісія затвердила аудиторську раду з контролю грошей Ukraine Facility. Хто увійшов.