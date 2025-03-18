Рахункова палата провела аудити $30 млрд допомоги від США: гроші використали ефективно

За результатами аудитів до бюджету було повернуто понад $5 млн

Фото: пресслужба НБУ

Рахункова палата за підтримки Офісу урядової підзвітності США (GAO) провела чотири аудити використання Україною частини прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів за 2022-2024 роки. Про це повідомляє пресслужба Рахункової плати.

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Результати аудитів підтвердили, що фінансова підтримка, надана Україні від США, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей, йдеться у повідомленні.

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від США становила понад $30 млрд. Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод:

Проєкт "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) – $27,05 млрд з них для Пенсійного фонду – $12,7 млрд.

Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (09.07.2022 № TF0B9122) – $1,7 млрд.

Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (21.04.2022 № TF0B8350) – $1,1 млрд.

За результатами аудитів Рахункова плата подала низку рекомендацій, завдяки яким повернуто до бюджету 14,6 млн грн ($500 000) переплат за пакетом медичних послуг "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги". Внутрішній аудит Національної служби здоров'я України виявив додаткову переплату за цією програмою у розмірі 46,8 млн грн ($1,6 млн), з яких станом на початок березня 2025 року відшкодовано вже 4,3 млн грн ($140 000).

Також після рекомендацій Рахункової плати Міністерство економіки верифікувало осіб, які неправомірно отримали допомогу через програму "єПідтримка". Відшкодовано 122,7 млн грн ($4,2 млн) від 19 000 осіб.

Повні результати аудитів — тут.