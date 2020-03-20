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Счетная палата нашла в госбюджете 5 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Счетная палата нашла в госбюджете 5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
20.03.2020, 12:54

Счетная палата нашла 5 млрд грн в госбюджете, которые можно направить на поддержку медицины для борьбы с коронавирусом

В государственном бюджете Украины есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он отметил, что эти средства можно перенаправить на закупку защитных масок для населения, тест-систем и аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам Пацкана, для таких случаев в госбюджете предусмотрен резервный фонд.

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"На сегодняшний день не распределены 1,4 млрд грн. Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета Министров. Поэтому Счетная палата, предлагает Правительству не тянуть с этим", - отметил он.

Вторым источником, которым может воспользоваться правительство, это решение распределения средств, предусмотренных местным бюджетам на стабилизационную дотацию - 0,2 млрд грн.

Пацкан предложил Верховной Раде внести изменения в госбюджет на 2020 год, чтобы направить средства на минимизацию распространения вируса.

По состоянию на 20 марта, в мире зарегистрировано 244 517 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 10 030 – летальные, выздоровели 86 025 человек. В Украине уже трое погибших, еще 23 заражены. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Яковенко Катерина
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коронавирус Счетная палата госбюджет Валерий Пацкан
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