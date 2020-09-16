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Проверка банков. НБУ решил перейти на удаленку

16.09.2020, 12:35
Проверка банков. НБУ решил перейти на удаленку - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины намерен ввести дистанционные инспекционные проверки в банках, сообщает пресс-служба НБУ.

"Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени только для решения тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте", - сообщили в Нацбанке.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк продолжает пересматривать подходы в регуляторной сфере в направлении дистанцированности.

"Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", - заявила Рожкова.

НБУ сможет начать дистанционный подход сразу после восстановления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями.

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Сергей Чигирь
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