Проверка банков. НБУ решил перейти на удаленку

Национальный банк Украины намерен ввести дистанционные инспекционные проверки в банках, сообщает пресс-служба НБУ.

"Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени только для решения тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте", - сообщили в Нацбанке.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк продолжает пересматривать подходы в регуляторной сфере в направлении дистанцированности.

"Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", - заявила Рожкова.

НБУ сможет начать дистанционный подход сразу после восстановления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями.

В феврале НБУ определил 16 банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году.

В марте НБУ приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период карантина.

Нацбанк утвердил и опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга В мае

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Сергей Чигирь

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