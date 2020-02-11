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В 2020 году 16 банков пройдут стресс-тестирование. Список

В 2020 году 16 банков пройдут стресс-тестирование. Список
11.02.2020, 11:51

Нацбанк утвердил список банков, в которых проведет стресс-тестирование

Национальный банк Украины определил 16 банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году.

Как отмечают в НБУ, стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, пройдут 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

В НБУ отобрали эти банки в несколько этапов. Сначала 25 банков выбрали по тем же критериям, что и в прошлом году: объем активов, взвешенных на риск, депозитов и кредитов физлиц. Затем те банки, которые по результатам стресс-тестирования в 2018 и 2019 годах не нуждались в дополнительном капитале, были исключены из списка, они будут проходить только оценку качества активов.

В результате, в списке осталось 16 банков: Ощадбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Универсал Банк, Банк Пивденный, Таскомбанк, Мегабанк, А-Банк, Сбербанк, Банк Кредит Днепр, банк Восток, МТБ Банк, Банк инвестиций и сбережений, Правэкс-Банк, банк Форвард.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).

При этом, оценку качества активов в 2020 году пройдут 74 из 75 банков.

Справка. НБУ начал оценивать устойчивость банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования, в 2018 году. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибыли и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

 

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НБУ стресс-тестирование
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