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17.05.2019, 16:04

Семь страховых компаний исключили из госреестра

Семь страховых компаний исключили из госреестра

Нацкомфинуслуг исключила из госреестра семь страховщиков

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из государственного реестра финансовых учреждений семь страховых компаний, сообщает Finclub.

Речь идет о компаниях Ориана, Траст Иншуаренс, Захист Життя, Базис Гарант, Агрогарант, Злагода и Мегаполис, отмечает издание.

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Соответствующее решение регулятор принял 14 мая 2019 года.

Напомним, в конце января 2019 года НБУ установил требования к капиталу страховщиков жизни: для получения лицензии страховщик должен обеспечить минимальный капитал в сумме 300 млн грн.

В мае Национальный банк Украины смягчил требования для получения лицензий для лайфовых компаний.

Ранее члены Нацкомфинуслуг одобрили новую редакцию закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", которым предлагается передать все проблемные страховые компании Фонду гарантирования.

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Теги: страховая компания, Нацкомфинуслуг
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