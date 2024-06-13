Сенат Аргентины под уличные беспорядки поддержал реформы Милея – фото

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

Сенат Аргентины принял ключевой законопроект для реализации экономических реформ президента-либертарианца Хавьера Милея. Голосование сопровождалось уличными беспорядками, пишут аргентинские издания Clarin и La Nacion.

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После многочасовых прений законопроект поддержали 36 сенаторов, столько же были против. Для его принятия понадобился решающий голос вице-президента Виктории Вильярруэль.

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

После Сената законопроект еще предстоит рассмотреть нижней палате парламента.

Законопроект предусматривает стимулирование инвестиций, приватизацию отдельных государственных компаний и расширение президентских полномочий в экономической политике, указывает FT.

"Это триумф для аргентинского народа и первый шаг к возобновлению нашего величия", — говорится в заявлении офиса Милея после голосования.

Одобрение законопроекта Милея произошло после поражения в нижней палате, где левые и центристские депутаты на прошлой неделе провели законопроект об увеличении расходов на пенсии, что обойдется в 0,4% ВВП. Милей обещал наложить вето на законопроект, потому что это ставит под угрозу его план "нулевого бюджетного дефицита". Но голосование показало, что оппозиция сможет достичь большинства в две трети, необходимого для преодоления вето.

Во время предвыборной кампании в 2023 году Милей объявил о "бензопиле" государственных расходов и радикальной борьбе с инфляцией, превышающей 150%. Президент признал, что общество серьезно пострадает в краткосрочной перспективе, но он уверен, что это необходимо во избежание полного краха. В первую неделю после приведения к присяге он девальвировал песо к доллару более чем на 50%, что вызвало внезапный рост цен в магазинах и на заправочных станциях.

Но многие из запланированных реформ Милея забуксовали в конгрессе, где у него нет большинства.