Сенат Аргентини під вуличні заворушення підтримав реформи Мілея – фото

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

Сенат Аргентини ухвалив ключовий законопроєкт для реалізації економічних реформ президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея. Голосування супроводжувалося вуличними заворушення, пишуть аргентинські видання Clarin і La Nacion.

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Після багатогодинних дебатів законопроєкт підтримали 36 сенаторів, стільки ж були проти. Для його ухвалення знадобився вирішальний голос віцепрезидентки Вікторії Вільярруель.

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

Фото: JUAN IGNACIO RONCORONI / EPA

Після Сенату законопроєкт ще має розглянути нижня палата парламенту.

Законопроєкт передбачає стимулювання інвестицій, приватизацію окремих державних компаній і розширення президентських повноважень в економічній політиці, вказує FT.

"Це тріумф для аргентинського народу і перший крок до відновлення нашої величі", — йдеться в заяві офісу Мілея після голосування.

Схвалення законопроєкту Мілея відбулося після ​​поразки в нижній палаті, де ліві та центристські депутати минулого тижня провели законопроєкт про збільшення видатків на пенсії, що обійдеться в 0,4% ВВП. Мілей обіцяв накласти вето на законопроєкт, бо він ставить під загрозу його план "нульового бюджетного дефіциту". Але голосування показало, що опозиція зможе досягти більшості у дві третини, необхідної для подолання вето.

Під час передвиборчої кампанії у 2023 році Мілей оголосив про "бензопилу" державних видатків та радикальну боротьбу з інфляцією, що перевищує 150%. Президент визнав, що суспільство серйозно постраждає у короткостроковій перспективі, але він упевнений, що це необхідно для уникнення повного краху. У перший тиждень після приведення до присяги він девальвував песо до долара більш ніж на 50%, що викликало раптове зростання цін у магазинах і на заправних станціях.

Але багато з запланованих реформ Мілея забуксували в конгресі, де він не має більшості.