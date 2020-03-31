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Сейм Польши принял антикризисную программу на 45 млрд евро. Коснется и украинцев

Сейм Польши принял антикризисную программу на 45 млрд евро. Коснется и украинцев
31.03.2020, 12:31

Иностранцам продлевают разрешительные документы на пребывание и работу на 30 дней после объявления об окончании эпидемии коронавируса

31 марта Верхняя палата парламента Польши приняла программу под названием "Антикризисный щит", которая направлена на поддержание экономики страны на сумму 212 млрд злотых (свыше 45 млрд евро). Об этом пишет Укринформ.

Антикризисный пакет состоит из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

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Среди принятых есть изменения, которые касаются и украинцев. В частности, на время эпидемии и 30 дней после нее в Польше решили продлить разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев.

Сегодня на внеочередном заседании Сейма будут рассмотрены изменения в законодательство, связанные с принятием антикризисной программы. Ожидается, что после их принятия "Антикризисный щит" подпишет президент Польши.

Андреева Анна
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польша поддержка экономики борьба с коронавирусом антикризисный пакет
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