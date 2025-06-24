Схема на 325 млн грн: главбух компании мин подозревается в уклонении от уплаты НДС

Главный бухгалтер компании, поставлявшей мины для обороны, подозревается в масштабном уклонении от налогов

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Главному бухгалтеру частной компании, работавшей с оборонными заказами, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты более 325 млн грн НДС. Об этом сообщили Бюро экономической безопасности Украины и Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны.

По данным следствия, в 2022-2024 годах компания была соисполнителем государственного контракта – в частности, снаряжала 82 мм осколочные мины из давальческого сырья.

Главный бухгалтер подал в налоговые органы документы с нулевой ставкой НДС, хотя эта операция не подлежала льготному режиму. Из-за этого государство недополучило 325 млн грн.

Прокуратура уточняет: бухгалтер внес ложные данные в налоговые накладные, зарегистрировал их в системе и подал отчетность с нарушением налогового законодательства.

В настоящее время сумма нанесенного ущерба уже возмещена полностью, но досудебное расследование продолжается.

Бухгалтеру инкриминируют ч. 3 ст. 212 УКУ – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Женщине грозит штраф до 425 000 грн, лишение права занимать должности до трех лет и конфискация имущества.