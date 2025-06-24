Схема на 325 млн грн: головбух виробника мін підозрюється в ухиленні від сплати ПДВ
Головному бухгалтеру приватної компанії, яка працювала з оборонними замовленнями, повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 325 млн грн ПДВ. Про це повідомили Бюро економічної безпеки України та Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
За даними слідства, у 2022-2024 роках компанія була співвиконавцем державного контракту – зокрема, споряджала 82 мм осколкові міни з давальницької сировини.
Головний бухгалтер подав до податкових органів документи з нульовою ставкою ПДВ, хоча ця операція не підлягала пільговому режиму. Через це держава недоотримала 325 млн грн.
Прокуратура уточнює: бухгалтер вніс неправдиві дані до податкових накладних, зареєстрував їх у системі та подав звітність із порушенням податкового законодавства.
Наразі сума завданих збитків вже відшкодована повністю, але досудове розслідування триває.
Бухгалтеру інкримінують ч. 3 ст. 212 ККУ – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Жінці загрожує штраф до 425 000 грн, позбавлення права обіймати посади до трьох років і конфіскація майна.
- Державна податкова служба у травні зібрала 21,7 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що становило 93,4% від плану.