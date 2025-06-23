"Тимчасове відхилення". Податкова пояснила невиконання плану надходжень ПДВ у травні

У травні ДПС зібрала 21,7 млрд грн податку на додану вартість, або 93,4% від плану

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Державна податкова служба у травні зібрала 21,7 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що становило 93,4% від плану. Про це повідомила пресслужба Податкової.

У ДПС назвали невиконання плану з надходження податку на ПДВ у травні "тимчасовим відхиленням" і пояснили це "об’єктивними економічними причинами". Серед них:

→ рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;

→ збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;

→ сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.

Загалом за січень-травень ДПС виконала план Мінфіну з ПДВ на 109,5%. За п'ять місяців після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.

За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6 % (або на 22 млрд гривень).

"З початку року також відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за п'ять місяців минулого року", – повідомили у Податковій.

Крім того, спостерігається позитивна тенденція у надходженнях до бюджету. У січні-травні вони склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або +11%).

Наприкінці минулого тижня Forbes Ukraine писав, що в травні ДПС уперше у 2025 році не виконала план з надходження ПДВ (-1,5 млрд грн). Майже не змінився залишок не відшкодованого бізнесу ПДВ. Він зменшився на 39,5 млн грн – до 30,3 млрд грн.

За іншими доходами Податкова продовжила перевиконувати план у травні: +10,7% ПДФО, +5,2% податку на прибуток підприємств та +3,3% перевиконання плану від акцизних товарів.

Загалом за січень-травень ДПС перевиконала план надходжень на 51,6 млрд грн.