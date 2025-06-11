Мільйон ФОПів мають податковий борг

Кожна друга фізична особа-підприємець має борг зі сплати податків, за даними ДПС

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Понад 1 млн фізичних осіб-підприємців мають податковий борг. Про це свідчать дані Державної податкової служби, отримані Opendatabot.

Кількість ФОПів-боржників різко зросла після початку повномасштабної війни й вийшла на максимум – 1,3 млн осіб – у 2025 році. Останні п'ять місяців це число майже не змінюється і на 1 травня становить 1 289 423 боржники.

Сума їхнього боргу досягає 13 млрд грн.

Для порівняння: станом на лютий 2022 року, тобто перед початком повномасштабної війни, кількість ФОПів-боржників не перевищувала 700 000, а сума боргу була майже вдвічі меншою – 7 млрд грн.

Найбільше нових боржників (+31%) з’явилось у перший рік повномасштабної війни. У 2024-му ситуація знову погіршилася, і кількість ФОПів з податковим боргом почала швидко зростати (+16%).