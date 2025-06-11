Миллион ФОП имеют налоговый долг
Более 1 млн физических лиц-предпринимателей имеют налоговый долг. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, полученные Opendatabot.
Количество ФОП-должников резко возросло после начала полномасштабной войны и вышло на максимум – 1,3 млн человек – в 2025 году. Последние пять месяцев это число почти не меняется и по состоянию на 1 мая составляет 1 289 423 должника.
Сумма их долга достигает 13 млрд грн.
Для сравнения: по состоянию на февраль 2022 года, то есть перед началом полномасштабной войны, количество ФОП-должников не превышало 700 000, а сумма долга была почти вдвое меньше – 7 млрд грн.
Больше новых должников (+31%) появилось в первый год полномасштабной войны. В 2024-м ситуация снова ухудшилась, и количество ФОП с налоговым долгом начало быстро увеличиваться (+16%).
- Всего в Украине насчитывается около 2,1 млн активных ФОП.
- По данным БЭБ, более 50 000 ФОП в Украине используется в незаконных схемах.