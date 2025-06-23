"Временное отклонение". Налоговая объяснила невыполнение плана поступлений НДС в мае

В мае ГНС собрала 21,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, или 93,4% от плана

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Государственная налоговая служба в мае собрала 21,7 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что составило 93,4% от плана. Об этом сообщила пресс-служба Налоговой.

В ГНС назвали невыполнение плана по поступлению налога на НДС в мае "временным отклонением" и объяснили это "объективными экономическими причинами". Среди них:

→ рекордный рост возмещений НДС – в мае плательщикам вернули 15,5 млрд грн, что на 2,5 млрд превышает среднее значение;

→ увеличение объемов импортных операций, что генерирует больше налогового кредита, уменьшая уплату НДС по внутреннему производству;

→ сезонный спад экономической активности, уменьшение объемов перевозок, влияние военных действий на добывающую и энергетическую отрасли.

Всего за январь-май ГНС выполнила план Минфина по НДС на 109,5%. За пять месяцев после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана.

За аналогичный период 2024 года поступления НДС были меньше на 19,6% (или на 22 млрд гривен).

"С начала года также возместили рекордную сумму НДС – 70,9 млрд грн. Это почти на четверть больше, чем за пять месяцев прошлого года", – сообщили в Налоговой.

Кроме того, наблюдается положительная тенденция в поступлениях в бюджет.

В конце прошлой недели Forbes Ukraine писал, что в мае ГНС впервые в 2025 году не выполнила план по поступлению НДС (-1,5 млрд грн). Почти не изменился остаток невозмещенного бизнесу НДС. Он уменьшился на 39,5 млн грн – до 30,3 млрд грн.

По другим доходам Налоговая продолжила перевыполнять план в мае: 10,7% НДФЛ, 5,2% налога на прибыль предприятий и 3,3% перевыполнения плана от акцизных товаров.

В целом за январь-май ГНС перевыполнила план поступлений на 51,6 млрд грн.