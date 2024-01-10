Схема с возвратом НДС на 1,3 млрд грн: сеть компаний привлекала людей с инвалидностью

Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат компаний

Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Служба безопасности разоблачила сеть компаний, созданной бизнесменом из Киева, пытавшихся украсть из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Дельцы пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

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Было установлено, что предприниматель из Киева фиктивно трудоустраивал в свои компании лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.

По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных компаний в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе.

Контролирующим органам дельцы отчитывались, что льготная категория составляет более половины штатной численности персонала предприятий.

Таким образом компании получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн. Из них 200 млн грн уже было возмещено, уточняют в Офисе Генпрокурора.

СБУ удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег.

Организатору схемы грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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