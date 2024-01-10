Схема із відшкодуванням ПДВ на 1,3 млрд грн: мережа компаній залучала людей з інвалідністю

Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю та за символічну плату оформлювали їх у штат компаній

Фото: пресслужба Офісу генпрокурора

Служба безпеки викрила мережу компаній, створених бізнесменом з Києва, які намагалися вкрасти з державного бюджету України понад 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ділки намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

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Було встановлено, що підприємець із Києва фіктивно працевлаштовував у своїх компаніях людей з інвалідністю. Це дозволяло йому оформлювати податкові пільги та отримувати компенсацію від держави.

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних компаній у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформлювали в штат компаній, але за фактом на робочому місці вони не з'являлися і не були залучені до виробничого процесу.

Органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить понад половину штатної чисельності персоналу підприємств.

Таким чином компанії отримали право на відшкодування з державного бюджету України понад 1,3 млрд грн. З них 200 млн грн вже було відшкодовано, уточнюють в Офісі Генпрокурора.

СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Організатору схеми загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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