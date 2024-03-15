Схемы с НДС: заблокированы накладные на 6 млрд грн с начала года

За два месяца заблокировано только 0,75% налоговых накладных

Фото: Алексей Быков

Сумма заблокированного предвзятого схемного НДС составила 6,2 млрд грн в январе-феврале 2024 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

За это период заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию.

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Из заблокированных накладных было разблокировано 34,5%, из которых:

- 78,2% разблокировано по решению комиссий,

- 17,5% автоматически разблокированы после вывода плательщиков из рисков,

- 4,3% автоматически разблокированы после регистрации таблиц.

Налог на добавленную стоимость составил пятую часть от всех доходов в госбюджет в 2023 году. Все плательщики НДС имеют право на возмещение этого налога.

В прошлом году лишь 63% (78,5 млрд грн) от запрашиваемого возмещения НДС было выплачено Государственной налоговой службой, говорится в исследовании opendatabot. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году. При этом суммы к возмещению в 2023 году уменьшились в 1,4 раза по сравнению с довоенным годом.

Схема с возвратом НДС на 1,3 млрд грн: сеть компаний привлекала людей с инвалидностью.

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