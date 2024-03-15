Схемы с НДС: заблокированы накладные на 6 млрд грн с начала года
Сумма заблокированного предвзятого схемного НДС составила 6,2 млрд грн в январе-феврале 2024 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
За это период заблокировано 0,75% налоговых накладных от общего количества поданных на регистрацию.
Из заблокированных накладных было разблокировано 34,5%, из которых:
- 78,2% разблокировано по решению комиссий,
- 17,5% автоматически разблокированы после вывода плательщиков из рисков,
- 4,3% автоматически разблокированы после регистрации таблиц.
Налог на добавленную стоимость составил пятую часть от всех доходов в госбюджет в 2023 году. Все плательщики НДС имеют право на возмещение этого налога.
В прошлом году лишь 63% (78,5 млрд грн) от запрашиваемого возмещения НДС было выплачено Государственной налоговой службой, говорится в исследовании opendatabot. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году. При этом суммы к возмещению в 2023 году уменьшились в 1,4 раза по сравнению с довоенным годом.
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