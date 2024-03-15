Схеми з ПДВ: заблоковано накладні на 6 млрд грн із початку року

За два місяці заблоковано лише 0,75% податкових накладних

Фото: Олексій Биков

Сума заблокованого упередженого схемного ПДВ становила 6,2 млрд грн у січні-лютому 2024 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

За цей період заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію.

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Із заблокованих накладних було розблоковано 34,5%, з яких:

- 78,2% розблоковано за рішенням комісій,

- 17,5% автоматично розблоковано після виведення платників із ризиків,

- 4,3% автоматично розблоковано після реєстрації таблиць.

Податок на додану вартість становив п'яту частину від всіх доходів до держбюджету 2023 року. Всі платники ПДВ мають право на відшкодування цього податку.

Минулого року лише 63% (78,5 млрд грн) від запитаного відшкодування ПДВ було виплачено Державною податковою службою, йдеться в дослідженні opendatabot. Це у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році. Водночас суми до відшкодування у 2023 році зменшились у 1,4 раза проти довоєнного року.

Схема із поверненням ПДВ на 1,3 млрд грн: мережа компаній залучала людей з інвалідністю.

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