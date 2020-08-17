Шевченко о курсе гривни: НБУ будет сглаживать излишние колебания
В августе Национальный банк Украины (НБУ) выкупал излишки валюты на рынке и добился позитивного сальдо интервенций в 800 млн. НБУ будет регулировать скачки курса в обе стороны, заявил глава НБУ Кириллл Шевченко в интервью РБК-Украина.
Шевченко рассказал, что в прошлом месяце Нацбанк продавал валюту, чтобы сглаживать резкие скачки на рынке валют. По его словам, способствовала этому политика плавающего курса гривни, которая отображает реальный спрос и предложение.
"Курс плавающий, а значит, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривня укреплялась. И это нормально для рынка - гривня должна не только девальвировать, но и укрепляться", - сказал глава НБУ.
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Глава НБУ добавил, что банк будет регулировать скачки курса в обе стороны.
"В прошлом месяце мы продавали валюту, чтобы сглаживать колебания, а в августе уже наоборот покупаем излишки валюты с рынка в резервы. Кстати, с начала года у нас положительное сальдо интервенций более $800 млн", - рассказал он.
При этом, Шевченко добавил, что НБУ не будет сообщать о критериях и времени выхода на рынок с интервенциями. По мнению главы Нацбанка, это откроет новые возможности для валютных спекуляций.
- За 2019 год сальдо интервенций составило $7,9 млрд - максимальный показатель за 14 лет.
- Курс гривни укрепляется и стремится к 27 грн/$: с начала августа курс снизился уже более чем на 50 копеек и в конце прошлой недели доллар на межбанке продавали за 27,34 грн/$. Это минимальное значение за последний месяц. Что происходит на валютном рынке, читайте тут.
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