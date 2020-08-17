Шевченко о курсе гривни: НБУ будет сглаживать излишние колебания

В августе Национальный банк Украины (НБУ) выкупал излишки валюты на рынке и добился позитивного сальдо интервенций в 800 млн. НБУ будет регулировать скачки курса в обе стороны, заявил глава НБУ Кириллл Шевченко в интервью РБК-Украина.

Шевченко рассказал, что в прошлом месяце Нацбанк продавал валюту, чтобы сглаживать резкие скачки на рынке валют. По его словам, способствовала этому политика плавающего курса гривни, которая отображает реальный спрос и предложение.

"Курс плавающий, а значит, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривня укреплялась. И это нормально для рынка - гривня должна не только девальвировать, но и укрепляться", - сказал глава НБУ.

Читайте также: Что в голове у нового главы НБУ. Анализ работы первого месяца Кирилла Шевченко

Глава НБУ добавил, что банк будет регулировать скачки курса в обе стороны.

"В прошлом месяце мы продавали валюту, чтобы сглаживать колебания, а в августе уже наоборот покупаем излишки валюты с рынка в резервы. Кстати, с начала года у нас положительное сальдо интервенций более $800 млн", - рассказал он.

При этом, Шевченко добавил, что НБУ не будет сообщать о критериях и времени выхода на рынок с интервенциями. По мнению главы Нацбанка, это откроет новые возможности для валютных спекуляций.

За 2019 год сальдо интервенций составило $7,9 млрд - максимальный показатель за 14 лет.

Курс гривни укрепляется и стремится к 27 грн/$: с начала августа курс снизился уже более чем на 50 копеек и в конце прошлой недели доллар на межбанке продавали за 27,34 грн/$. Это минимальное значение за последний месяц. Что происходит на валютном рынке, читайте тут

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.