Кабмин не обсуждает с НБУ рост курса доллара до 30 грн - Шмыгаль

Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком рост курса доллара до 30 гривень. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 28 июля.

По словам премьера, на сегодня Кабинет министров и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности, но какой должен быть курс гривни или рост инфляции, они якобы не обсуждают.

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"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет свою монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что для Кабмина остается в приоритете развитие промышленности и инвестиции, "но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии средств" и насколько "курс должен быть искусственно завышен или занижен".

"У нас курс регулируется рынком, это очень важно", - добавил премьер.

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С начала июля доллар в Украине подорожал более чем на гривню, до почти 27,87 грн/$. До антирекорда двухлетней давности осталось всего 35 копеек.

На 8 утра, 28 июля, курс гривни по отношению к доллару составлял 27,75.

Богдан Заика

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