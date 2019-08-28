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Штраф за неуплату налогов могут увеличить в три раза

Штраф за неуплату налогов могут увеличить в три раза
28.08.2019, 10:52

Нижний порог штрафа за уклонение от налогообложения предлагают поднять до 2,4 млн грн

В Налоговом кодексе по администрированию предлагают внести изменение, которое увеличит нижний порог штрафа до 2 400 000 грн. Об этом в интервью ЭП рассказал избранный депутат от Слуги народа, кандидат на главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в Налоговый кодекс по администрированию будут менять. Уже подготовили 21 законопроект, изменения обсуждаются с налоговой и Министерством финансов Украины.

В частности, рассматривается возможность увеличения нижнего порога штрафа за уклонение от налогообложения, предусмотренного статьей 212. "Штраф должен быть не около 800 тыс. грн, как сейчас, а в три раза больше", - подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, он отметил, что практически готовы изменения, которые касаются декриминализации статьи 205 УК (фиктивное предпринимательство. - Ред.). "Она используется лишь для шантажа и давления на предпринимателей", - сказал Гетманцев.

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штраф уклонение от налогов Даниил Гетманцев
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