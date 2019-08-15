Семь сюрпризов. Какие налоговые изменения готовит Слуга народа

Избранные депутаты партии Слуга народа обсуждают семь налоговых новаций, которые должны сократить масштабы уклонения от налогов средним и крупным бизнесом. Среди них – три идеи для физлиц-предпринимателей (или ФОП), по две – для более широкого использования кассовых аппаратов и борьбы с “серым импортом”.

Подробнее читайте в материале LIGA.net: ФОП неприкасаемый. 7 первых идей Слуги народа в борьбе с уклонением от налогов

Пять из семи новшеств, вероятно, будут зарегистрированы, как законопроекты, в первые дни работы нового парламента (стартует с 29 августа), рассказал LIGA.net собеседник, вовлеченный в процесс подготовки.

Среди них:

1. Уведомительные “патенты” для самозанятых (репетиторы, водители, сантехники и т.п.). ФОПом становиться не нужно: человек добровольно платит фиксированную сумму только в периоды, когда предоставляет свои услуги. В остальное время ничего платить не нужно.

2. Внедрение цифровых РРО. Кассовые аппараты в смартфонах и планшетах, фискальные чеки – на обычных принтерах.

3. “Кэшбеки” для покупателей, которым торговец не выдаст фискальный чек или подделает его. Нужно сообщить об этом в налоговую, та штрафует продавца (200% от суммы покупки), половину штрафа получает покупатель.

4. Регистрация товарно-транспортных накладных для рисковых групп товаров (пшеница, орехи, металлы и металлопрокат, лекарства и быттехника), даже если предприятие не является плательщиком НДС. Борьба с конечными бенефициарами схем серого и черного импорта.

5. Повышение минимальной ставки “земельного налога” с 0 до 0,8%, а также внедрение понятия “безусловного дохода” от обработки земельных участков площадью от 2 га. Борьба с черной арендой земли, когда владелец участка официально не обрабатывает свою землю, поэтому ничего за нее не платит, хотя на самом деле ее арендуют крупные агрофирмы.

Еще две идеи только обсуждаются:

Повышение ставки для единщиков третьей группы до 8% в течение двух лет в обмен на отмену для них обязательного ЕСВ. Именно здесь работает большая часть ФОПов в IT-cфере, ресторанах и юрфирмах.



Изменение критерия для обязательного использования РРО: квадратные метры торговой площади вместо оборота (от 30 кв.м. в городах, от 100 кв.м. – в селах). Идея направлена против торговцев, которые занижают свои обороты (критерий для РРО – 1 млн грн), чтобы не светить перед налоговой реальные доходы бизнеса.



