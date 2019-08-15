Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Семь сюрпризов. Какие налоговые изменения готовит Слуга народа

Семь сюрпризов. Какие налоговые изменения готовит Слуга народа
15.08.2019, 11:27

Чего ждать от партии власти налоговым уклонистам? LIGA.net узнала детали

Избранные депутаты партии Слуга народа обсуждают семь налоговых новаций, которые должны сократить масштабы уклонения от налогов средним и крупным бизнесом. Среди них – три идеи для физлиц-предпринимателей (или ФОП), по две – для более широкого использования кассовых аппаратов и борьбы с “серым импортом”.

Подробнее читайте в материале LIGA.net: ФОП неприкасаемый. 7 первых идей Слуги народа в борьбе с уклонением от налогов

Пять из семи новшеств, вероятно, будут зарегистрированы, как законопроекты, в первые дни работы нового парламента (стартует с 29 августа), рассказал LIGA.net собеседник, вовлеченный в процесс подготовки.

Среди них:     

1. Уведомительные “патенты” для самозанятых (репетиторы, водители, сантехники и т.п.). ФОПом становиться не нужно: человек добровольно платит фиксированную сумму только в периоды, когда предоставляет свои услуги. В остальное время ничего платить не нужно.

2. Внедрение цифровых РРО. Кассовые аппараты в смартфонах и планшетах, фискальные чеки – на обычных принтерах.

3. “Кэшбеки” для покупателей, которым торговец не выдаст фискальный чек или подделает его. Нужно сообщить об этом в налоговую, та штрафует продавца (200% от суммы покупки), половину штрафа получает покупатель.

4. Регистрация товарно-транспортных накладных для рисковых групп товаров (пшеница, орехи, металлы и металлопрокат, лекарства и быттехника), даже если предприятие не является плательщиком НДС. Борьба с конечными бенефициарами схем серого и черного импорта.

5. Повышение минимальной ставки “земельного налога” с 0 до 0,8%, а также внедрение понятия “безусловного дохода” от обработки земельных участков площадью от 2 га. Борьба с черной арендой земли, когда владелец участка официально не обрабатывает свою землю, поэтому ничего за нее не платит, хотя на самом деле ее арендуют крупные агрофирмы.

 Еще две идеи только обсуждаются:

  1. Повышение ставки для единщиков третьей группы до 8% в течение двух лет в обмен на отмену для них обязательного ЕСВ. Именно здесь работает большая часть ФОПов в IT-cфере, ресторанах и юрфирмах.

  2. Изменение критерия для обязательного использования РРО: квадратные метры торговой площади вместо оборота (от 30 кв.м. в городах, от 100 кв.м. – в селах). Идея направлена против торговцев, которые занижают свои обороты (критерий для РРО – 1 млн грн), чтобы не светить перед налоговой реальные доходы бизнеса.

  • Злоупотребления с физлицами-предпринимателями популярны среди украинских предпринимателей из-за более низкой налоговой нагрузки, которую компания несет на одного сотрудника. Компании оформляют их как ФОП и платят в несколько раз меньше, чем при зачислении в штат.

  • Масштабы схемы оценить сложно, но ее массово используют украинские IT-компании, юрфирмы и рестораны. Легендарный пример реализации – курорт Буковель.

  • Ранее №20 в списке партии Слуга народа Даниил Гетманцев обещал до начала работы нового парламента разработать некое решение “проблемы ФОПов“. Темой интересовалась и предыдущая власть: например, у министра соцполитики Андрея Ревы тоже было несколько резонансных идей относительно схем с ФОП.

  • В прошлом году Госфискальная служба и Госслужба труда объявили кампанию по борьбе со схемами при трудоустройстве. Детально о рейдах LIGA.net рассказывал глава Гоструда
Напишите нам
единый налог схема с фопами
Комментарии
Последние новости
 