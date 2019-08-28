Как Слуга народа планирует отбеливать доходы украинцев

Налоговую амнистию планируется запустить в пакете с "Планом противодействия размыванию налоговой базы и выводу доходов из-под налогообложения" (BEPS) и ратификацией соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией. Об этом сказал в интервью ЭП избранный депутат от Слуги народа, кандидат на главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы предполагаем, что амнистия будет платной", - отметил он.

По его словам, общая ставка составит 5%, сниженная - 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. "Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков", - пояснил Гетманцев.

Главный финансист Слуги народа подчеркнул, что первая цель налоговой амнистии - дать возможность людям, которые 28 лет получали доходы в разных формах, обелиться. "Подвести черту под тем, что было за 28 лет, и начать новую финансовую историю с чистого листа", - отметил он.

По словам Гетманцева, предполагается, что деньги в размере 300 000 грн будут амнистированы каждому - вне независимости от того, подал кто-то декларацию или нет.

"Важный момент: амнистия - это добровольное декларирование. Никто никого не заставляет декларировать. Хочешь и дальше держать деньги в матрасе - держи. Никаких вопросов нет. Никаких санкций по отношению к тебе не будет. По крайней мере - в момент амнистирования", - пояснил он.

Гетманцев уточнил, что государство будет давать гарантии по освобождению от ответственности по двум статьям Уголовного кодекса - 212 (уклонение от уплаты налогов) и 205 (фиктивное предпринимательство). При этом, по его словам, налоговая амнистия не освобождает от ответственности за коррупцию и хищения. "Это другая история", - добавил он.

Комментируя экономический эффект налоговой амнистии, Гетманцев сказал, что фискальные цели стоят на третьем месте. "Если благодаря налоговой амнистии и другим мерам нам удастся обеспечить прирост ВВП на 3-4% к нынешнему, мы будем считать себя победителями", - подчеркнул он.

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