Швейцария предоставит Украине помощь в виде вклада в допэмиссию акций ЕБРР
Швейцария профинансирует вклад Украины за подписку на дополнительные акции Европейского банка реконструкции и развития в размере 6,4 млн евро. Подписание соответствующего меморандума состоялось на полях 34-й ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР в Лондоне, сообщило Министерство финансов.
В конце 2023 года совет директоров ЕБРР принял решение об увеличении уставного капитала банка на 4 млрд евро с целью обеспечения значительного и стабильного объема инвестиций в Украину.
Украине выделено 3227 дополнительных акций ЕБРР на сумму 32,27 млн евро.
"Подписка на дополнительные акции оставит неизменной существующую долю акций Украины в уставном капитале ЕБРР. Это позволяет сохранить свое влияние при принятии решений банком по осуществлению финансирования потребностей Украины в условиях войны с Россией", – пояснил Минфин.
Согласно подписанному меморандуму, швейцарская сторона уплатит первый взнос в размере 6,4 млн евро за Украину напрямую в ЕБРР. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе.
Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил Швейцарию за этот шаг и поддержку Украины.
"Ваш вклад является проявлением солидарности и прочного партнерства между нашими государствами. Участие Украины в капитале ЕБРР чрезвычайно важно, ведь это открывает возможности для инвестиций в процессе восстановления экономики от последствий полномасштабной агрессии РФ", – сказал украинский министр.
- По данным Кильского института исследования мировой экономики, с февраля 2022 года Швейцария предоставила Украине помощь объемом 935 млн евро, из них гуманитарной – 720 млн евро, финансовой – 215 млн евро. В частности, $30 млн прямой бюджетной поддержки в форме грантов.