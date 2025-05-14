Швейцария предоставит Украине помощь в виде вклада в допэмиссию акций ЕБРР

Ради инвестиций в Украину ЕБРР в 2023 году увеличил капитал на 4 млрд евро

Фото: Министерство финансов Украины

Швейцария профинансирует вклад Украины за подписку на дополнительные акции Европейского банка реконструкции и развития в размере 6,4 млн евро. Подписание соответствующего меморандума состоялось на полях 34-й ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР в Лондоне, сообщило Министерство финансов.

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В конце 2023 года совет директоров ЕБРР принял решение об увеличении уставного капитала банка на 4 млрд евро с целью обеспечения значительного и стабильного объема инвестиций в Украину.

Украине выделено 3227 дополнительных акций ЕБРР на сумму 32,27 млн евро.

"Подписка на дополнительные акции оставит неизменной существующую долю акций Украины в уставном капитале ЕБРР. Это позволяет сохранить свое влияние при принятии решений банком по осуществлению финансирования потребностей Украины в условиях войны с Россией", – пояснил Минфин.

Согласно подписанному меморандуму, швейцарская сторона уплатит первый взнос в размере 6,4 млн евро за Украину напрямую в ЕБРР. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил Швейцарию за этот шаг и поддержку Украины.

"Ваш вклад является проявлением солидарности и прочного партнерства между нашими государствами. Участие Украины в капитале ЕБРР чрезвычайно важно, ведь это открывает возможности для инвестиций в процессе восстановления экономики от последствий полномасштабной агрессии РФ", – сказал украинский министр.