Швейцарія надасть Україні допомогу у вигляді внеску в додаткову емісію акцій ЄБРР
Швейцарія профінансує внесок України за підписку на додаткові акції Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 6,4 млн євро. Підписання відповідного меморандуму відбулося на полях 34-ї щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР у Лондоні, повідомило Міністерство фінансів.
Наприкінці 2023 року рада директорів ЄБРР схвалила рішення про збільшення статутного капіталу банку на 4 млрд євро з метою забезпечення значного та стабільного обсягу інвестицій в Україну.
Україні виділено 3227 додаткових акцій ЄБРР на суму 32,27 млн євро.
"Підписка на додаткові акції залишить незмінною наявну частку акцій України в статутному капіталі ЄБРР. Це надає можливість зберегти свій вплив під час ухвалення рішень банком щодо здійснення фінансування потреб України в умовах війни з Росією", – пояснив Мінфін.
Відповідно до підписаного меморандуму, швейцарська сторона сплатить перший внесок у розмірі 6,4 млн євро за Україну напряму до ЄБРР. Кошти надаються на безповоротній основі.
Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Швейцарії за цей крок і підтримку України.
"Ваш внесок є проявом солідарності та міцного партнерства між нашими державами. Участь України в капіталі ЄБРР є надзвичайно важливою, адже це відкриває можливості для інвестицій в процесі відновлення економіки від наслідків повномасштабної агресії РФ", – сказав український міністр.
- За даними Кільського інституту дослідження світової економіки, з лютого 2022 року Швейцарія надала Україні допомоги обсягом 935 млн євро, з них гуманітарної – 720 млн євро, фінансової – 215 млн євро. Зокрема, $30 млн прямої бюджетної підтримки у формі грантів.