Швейцарія надасть Україні допомогу у вигляді внеску в додаткову емісію акцій ЄБРР

Заради інвестицій в Україну ЄБРР у 2023 році збільшив капітал на 4 млрд євро

Фото: Міністерство фінансів України

Швейцарія профінансує внесок України за підписку на додаткові акції Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 6,4 млн євро. Підписання відповідного меморандуму відбулося на полях 34-ї щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР у Лондоні, повідомило Міністерство фінансів.

Наприкінці 2023 року рада директорів ЄБРР схвалила рішення про збільшення статутного капіталу банку на 4 млрд євро з метою забезпечення значного та стабільного обсягу інвестицій в Україну.

Україні виділено 3227 додаткових акцій ЄБРР на суму 32,27 млн євро.

"Підписка на додаткові акції залишить незмінною наявну частку акцій України в статутному капіталі ЄБРР. Це надає можливість зберегти свій вплив під час ухвалення рішень банком щодо здійснення фінансування потреб України в умовах війни з Росією", – пояснив Мінфін.

Відповідно до підписаного меморандуму, швейцарська сторона сплатить перший внесок у розмірі 6,4 млн євро за Україну напряму до ЄБРР. Кошти надаються на безповоротній основі.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Швейцарії за цей крок і підтримку України.

"Ваш внесок є проявом солідарності та міцного партнерства між нашими державами. Участь України в капіталі ЄБРР є надзвичайно важливою, адже це відкриває можливості для інвестицій в процесі відновлення економіки від наслідків повномасштабної агресії РФ", – сказав український міністр.