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Швейцария дает Украине более $6 млн для ремонта около 30 школ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 17:21
Швейцария дает Украине более $6 млн для ремонта около 30 школ - Фото
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Швейцария выделила более $6 млн для ремонта и реконструкции около 30 школ в Украине, что должно обеспечить доступ почти 15 000 школьников к образованию. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

"Российская военная агрессия нанесла серьезный удар по сфере образования Украины. Тысячи школ по всей стране были повреждены или разрушены, а многие учителя сбежали из зон войны, нарушив тем самым процесс обучения миллионов учащихся", – говорится в сообщении.

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Помощь будет направлена на восстановление около 30 школ в регионах, непосредственно пострадавших от боевых действий. Речь идет о Чернигове, Одессе и Полтаве.

Проект предусматривает обустройство безопасных многоцелевых комнат для обеспечения непрерывного обучения даже во время воздушных тревог.

В Федеральном совете Швейцарии отметили, что помощь школам Украины является частью общего плана помощи, который составляет около $156 млн.

Наталия Софиенко
школаШвейцарияпомощь Украине
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