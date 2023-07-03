Швейцарія дає Україні понад $6 млн для ремонту приблизно 30 шкіл

Швейцарія виділила понад $6 млн для ремонту та реконструкції приблизно 30 шкіл в Україні, що має забезпечити доступ майже 15 000 школярів до освіти. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

"Російська військова агресія завдала серйозного удару по сфері освіти України. Тисячі шкіл по всій країні були пошкоджені або зруйновані, а багато вчителів втекли із зон війни, порушивши тим самим процес навчання мільйонів учнів", – йдеться у повідомленні.

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Допомогу спрямують для відновлення приблизно 30 шкіл у регіонах, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Йдеться про Чернігів, Одесу та Полтаву.

Проєкт передбачає облаштування безпечних багатоцільових класних кімнат для забезпечення безперервного навчання навіть під час повітряних тривог.

У Федеральній раді Швейцарії зазначили, що допомога школам України є частиною загального плану допомоги, який становить майже $156 млн.