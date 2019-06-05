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05.06.2019, 10:20

Система денежных переводов ГлобалМани получила валютную лицензию

Система денежных переводов ГлобалМани получила валютную лицензию

Глобалмани стала 19 участником валютного рынка среди небанковских учреждений

Национальный банк Украины 4 июня выдал ООО Глобалмани лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Глобалмани стала 19 участником валютного рынка, получившим лицензию на осуществление валютных операций в соответствии с Законом "О валюте и валютных операциях".

В НБУ напоминают, что с началом действия закона Нацбанк выдает лицензии на осуществление валютных операций. Для этого небанковские учреждения должны соответствовать требованиям, определенным Положением №297, и подать соответствующий пакет документов. Регулятор принимает решение о выдаче лицензии в течение двух месяцев после получения полного пакета документов. Лицензии действуют бессрочно. 

Ранее сообщалось, что 26 марта НБУ переоформил лицензий первым восьми небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена валют. Среди них: Альфа-Инвест Групп, Финод, Финансовый мир, Конверсия, Иноме Групп, Смарт Финэксперт, 24 онлайн, Пост Финанс.

Напомним, 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, которым НБУ ослабил более двадцати валютных ограничений.

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Теги: обменник, валютная лицензия
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