Смолий заявил, что НБУ не будет повторять ошибки 90-х

Национальный банк Украины не планирует финансировать госбюджет через операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на конференции с представителями Союза украинских предпринимателей, сообщает пресс-служба НБУ.
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"Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", - отметил Смолий.
По словам главы НБУ, регулятор продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность.
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