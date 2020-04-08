Смолий заявил, что НБУ не будет повторять ошибки 90-х

Национальный банк Украины не планирует финансировать госбюджет через операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на конференции с представителями Союза украинских предпринимателей, сообщает пресс-служба НБУ.

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"Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", - отметил Смолий.

По словам главы НБУ, регулятор продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность.

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Ранее совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. Он также рекомендовал упростить покупку ОВГЗ населением и допустить к первичному рынку небанковские финучреждения. Покупка ОВГЗ Нацбанком может быть элементом финансирования дефицита госбюджета. Подробнее об этом читайте здесь.

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