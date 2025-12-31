Соболев объяснил, почему отложили безналичку для ФОП первой группы: не все готовы

Министр экономики заявил, что трех лет оказалось недостаточно, чтобы малый бизнес подготовился к безналичным расчетам

Алексей Соболев (Фото: Минэкономики)

Часть ФОП первой группы оказались не готовы к введению безналичной оплаты с 1 января 2026 года, сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью LIGA.net.

"Государство дало на подготовку к этому решению три года, но мы слышим, что часть предпринимателей все равно не готовы, в частности из-за стоимости терминалов", – сказал он.

Согласно постановлению Кабмина №894 от 29 июля 2022 года, с 1 января 2026 года использование РРО/ПРРО должно было быть обязательным для ФОП – плательщиков единого налога первой группы, торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

29 декабря, за три дня до Нового года, Кабинет министров решил отсрочить это требование до завершения военного положения.

"Важно: закон не обязывает ставить POS-терминал. Можно выбрать любой удобный безналичный способ – оплату через платёжные приложения, перевод на счет ФОП по IBAN, другие электронные инструменты. Проще всего – QR-код для оплаты (через банк или самостоятельно), инструкция есть на сайте НБУ. Главное требование – иметь открытый счет ФОП и принимать оплату именно на него", – сказал Соболев.

"Отсрочка в частности поможет предпринимателям, которые имеют минимальные объемы деятельности, ограниченный перечень разрешенных видов хозяйствования и работают без права найма работников – избежать дополнительной финансовой и административной нагрузки в период военного положения", – добавил министр.