По просьбе малого бизнеса. Кабмин отложил требования по POS-терминалам для ФЛП 1-й группы

Кабинет министров в понедельник, 29 декабря, принял постановление, которым отсрочил сроки обязательного использования платежных терминалов для ФОП первой группы до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, решение приняли "в ответ на обращение малого бизнеса", для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление.

"Это даст возможность самым мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений", – заявила Свириденко.

Согласно постановлению Кабмина №894 от 29 июля 2022 года, с 1 января 2026 года использование РРО/ПРРО должно было быть обязательным для ФОП – плательщиков единого налога первой группы, торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

"Это решение – о поддержке малого бизнеса в условиях военного положения. Отсрочка дает ФЛП первой группы время подготовиться к безналичным расчетам и принимать оплату за товары или услуги на всех торговых площадках", – прокомментировал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития Александр Циборт.

После введения обязательного использования платежных терминалов для предпринимателей малый бизнес будет иметь возможность выбирать удобный способ безналичных расчетов: POS-терминалы, мобильные приложения, QR-коды.

Ранее в декабре глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев говорил, Минэкономики считает нецелесообразным отсрочку обязательной установки платежных терминалов для ФЛП первой группы с 1 января 2026 года.