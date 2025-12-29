На прохання малого бізнесу. Кабмін відклав вимоги щодо POS-терміналів для ФОП 1-ї групи

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів у понеділок, 29 грудня, ухвалив постанову, якою відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП першої групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ухвалили "у відповідь на звернення малого бізнесу", для якого обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск.

"Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", – заявила Свириденко.

Згідно з постановою Кабміну №894 від 29 липня 2022 року, з 1 січня 2026 року використання РРО/ПРРО мало бути обовʼязковим для ФОПів – платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

"Це рішення – про підтримку малого бізнесу в умовах воєнного стану. Відтермінування дає ФОПам першої групи час підготуватися до безготівкових розрахунків і приймати оплату за товари чи послуги на всіх торговельних майданчиках", - прокоментував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку Олександр Циборт.

Після введення обов’язкового використання платіжних терміналів для підприємців малий бізнес матиме можливість обирати зручний спосіб безготівкових розрахунків: POS-термінали, мобільні додатки, QR-коди.

Раніше у грудні голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев казав, Мінекономіки вважає недоцільним відтермінування обов’язкового встановлення платіжних терміналів для ФОП першої групи з 1 січня 2026 року.