Сокращение международных резервов почти остановилось. Что повлияло на динамику

Международные резервы Украины в ноябре уменьшились на $4,7 млн и на 1 декабря составили $26 135,7 млн (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ отметили, что на динамику влияли погашение внешних и внутренних обязательств государства и операции НБУ для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

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Динамику резервов в ноябре определяли следующие факторы:

1. Операции правительства по управлению госдолгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли 355,5 млн, в том числе $345,5 – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил $319,6 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $245,9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, $72,5 млн – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

2. Операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В начале ноября спрос на валюту на межбанке превышал предложение в результате продолжения оживления деловой активности, в том числе через активизацию импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону обесценения НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $87 млн. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточное предложение валюты, НБУ приобрел $41 млн. Последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.

3. Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $77,9 млн .

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Международные резервы за октябрь сократились на на $385,3 млн и на 1 ноября составляли $26,1 млрд. Сокращение было вызвано выплатами по госдолгу и продажой валюты на межбанке для поддержки гривни.

22 октября НБУ обнародовал прогноз динамики объема международных резервов на период 2020-2022 годов.

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Юрий Тарасовский

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