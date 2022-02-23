Солидарны с Украиной: европейская платежная система закрыла все счета клиентов из России

Литовская финтехкомпания Paysera, специализирующаяся на денежных переводах, прекращает обслуживать операции в российских рублях, закрывает счета клиентов из РФ и вводит запрет на переводы в российские и беларуские банки. Об этом сообщает литовское агентство LRT со ссылкой на заявление компании.

"Мы солидарны с украинцами и не будем обслуживать почти все операции, связанные с Россией", – цитирует агентство гендиректора компании Гинтаутаса Межетиса.

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Ограничения на финансовые операции коснутся как российских юрлиц, так и физлиц.

Компании, зарегистрированные в других странах, основными акционерами которых являются граждане России без права проживания в одной из приемлемых для компании стран, не смогут оставаться клиентами компании.

Ограничения на операции, связанные с Россией, также снижают операционный риск для компании, говорится в заявлении.

"Хотя мы не можем вводить санкции, у нас есть право выбирать, какие клиенты для нас приемлемы и какой объем услуг мы хотим предоставлять нашим клиентам", — резюмировал глава Paysera.

В июле 2021 года НБУ включил Paysera в список платежных систем, которым разрешено работать в Украине. Paysera может сотрудничать с местными банками, открывать счета, выполнять системную интеграцию, осуществлять переводы и т. д. Компания уже достигла соглашения о сотрудничестве с банком Глобус и вела переговоры об открытии счетов в ПриватБанке, Ощадбанке, Укргазбанке.

23 февраля Великобритания обещала закрыть России доступ к финансовым рынкам в случае дальнейшей агрессии.

По данным Bloomberg, из-за агрессивной политики Кремля против Украины состояние самых богатых россиян сократилось на $32 млрд с начала 2022 года.

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Роман Брыль

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