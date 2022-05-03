27 апреля состоялось первое погашение по военным облигациям внутреннего займа, сообщил Национальный банк. Около тысячи юридических и физических лиц получили 3,3 млрд грн.

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Часть этих средств повторно вложена в новые военные ОВГЗ для дальнейшей поддержки Украины.

С начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет удалось привлечь почти 50 млрд грн, $93,8 млн и 176,5 млн евро.

Крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков – первичных дилеров.

Количество розничных вкладчиков – около 11 800. Объем вложений украинских граждан и бизнеса в ценные бумаги на 2 мая составляет около 3,5 млрд грн, $38,3 млн и 25,4 млн евро, а нерезидентов – более 66 млн грн.

25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров принял решение выпустить военные облигации. Заимствования в объеме до 400 млрд грн будут осуществляться путем поэтапного выпуска ОВГЗ.

Часть из них продается на аукционах, часть выкупается Национальным банком в рамках поддержки бюджета.

Андрей Водяный

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