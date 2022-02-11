Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро помощи Украине. Слово за Европарламентом

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Чтобы средства помощи поступили в Украину, предложение должен еще одобрить Европейский парламент. Голосование по выделению помощи может пройти в Европарламенте по ускоренной процедуре.

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"Нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", – говорится в заявлении Совета ЕС.

Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Украина получит первый транш в 600 млн евро сразу после завершения всех необходимых согласовательных процедур и при условии выполнения программы МВФ.

Выплата второго транша будет связана с выполнением как программы МВФ, так и условий Меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.

Средства пойдут на укрепление экономической устойчивости и стабильности Украины, управления и верховенство права, а также на энергетику.

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.

24 января 2022 года Европейский Союз объявил, что намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках новой программы "экстренной" макрофинансовой помощи. 1 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту и странам-членам ЕС ускорить процесс согласования предоставления Украине первого транша в 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

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Роман Брыль

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