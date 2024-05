Совет ЕС согласовал консервативный план по российским активам. Это 3 млрд евро для Украины

Совет Европейского Союза на встрече 21 мая согласовал консервативный план использования российских активов в пользу Украины. Он позволит Украине в этом году получить 3 млрд евро, сообщил участник встречи министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Решение Евросоюза предусматривает использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, 90% из них пойдут на поддержку Вооруженных Сил Украины.

"Мы в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи Украине. До 3 миллиардов евро только в этом году, 90% идет на украинскую армию. Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", — говорится в сообщении министра Липавского в X (Twitter).

We have approved in the EU using revenues from Russia's central bank's frozen assets to help Ukraine.



Up to €3B only this year, 90% goes for Ukraine's military. Russia must pay for its war damages.