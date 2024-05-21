Совет ЕС согласовал консервативный план по российским активам. Это 3 млрд евро для Украины

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Совет Европейского Союза на встрече 21 мая согласовал консервативный план использования российских активов в пользу Украины. Он позволит Украине в этом году получить 3 млрд евро, сообщил участник встречи министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

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Решение Евросоюза предусматривает использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, 90% из них пойдут на поддержку Вооруженных Сил Украины.

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"Мы в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи Украине. До 3 миллиардов евро только в этом году, 90% идет на украинскую армию. Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", — говорится в сообщении министра Липавского в X (Twitter).

We have approved in the EU using revenues from Russia's central bank's frozen assets to help Ukraine.



Up to €3B only this year, 90% goes for Ukraine's military. Russia must pay for its war damages. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 21, 2024

Решение Евросоюза открывает для Украины дополнительный источник доходов, но это самый консервативный из всех возможных способов использования российских активов.

Украина хотела бы конфискации всех российских активов, хотя такой сценарий практически нереален.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, то 3 млрд евро на самом деле почти ничто – нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", – объяснил позицию Украины министр юстиции Денис Малюська.

Большая семерка (G7) сейчас рассматривает альтернативный вариант, предложенный США. Он предусматривает предоставление займа Украине под залог будущих доходов от замороженных российских активов и гарантии G7. Сумма кредита может составлять от $30 млрд до $50 млрд.

Предложение США поддерживают Канада и Великобритания, а по последней информации – даже Германия.

ОБНОВЛЕНО в 15:20. На сайте Совета ЕС позже появилось официальное подтверждение информации чешского министра.

Центральные депозитарии, на счетах которых заблокированы российские суверенные активы и резервы на сумму свыше 1 млн евро, будут отчислять в пользу Украины чистую прибыль, начисленную на них с 15 февраля 2024 года.

Деньги будут выплачиваться траншами дважды в год для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира (90%), а также для поддержки мощностей оборонной промышленности Украины и ее потребностей в восстановлении по программам Евросоюза (10%).

Депозитариям также разрешили удерживать около 10% полученной прибыли от активов для выполнения требований к уставному капиталу и управления возможными рисками в отношении этих активов.