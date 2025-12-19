Совет Евросоюза поддержал запуск цифрового евро с гарантией "права на наличные"
Совет Европейского Союза согласовал переговорную позицию по запуску цифрового евро. Об этом он сообщил в пятницу на своем сайте.
Согласно принятому решению, цифровой евро будет дополнять наличные и будет доступным для населения и бизнеса для платежей в любое время и в любом месте, даже без подключения к интернету.
Ожидается, что он будет обеспечивать высокий уровень приватности платежей и переводов и будет функционировать параллельно с национальными и международными частными средствами оплаты, такими как карты или мобильные приложения.
У цифрового евро будут ограничения на сумму хранения, чтобы избежать использования его как средства накопления. Основные операции – открытие и закрытие счета, осуществление трансакций, пополнение и снятие средств с цифрового кошелька – будут без комиссий для пользователей.
Окончательное решение по выпуску цифрового евро будет принимать Европейский центральный банк. Он ранее указывал, что цифровой евро может начать работать до 2029 года.
Параллельно Совет ЕС предлагает усилить статус наличных, запретив розничным торговцам и поставщикам услуг отказывать в оплате наличными. Исключение предусмотрено для онлайн-продаж и автоматизированных точек обслуживания.
- Украина также рассматривает возможность введение е-гривни как дополнение к наличной и безналичной гривне.
- В сентябре 2024 года в интервью LIGA.net глава НБУ Андрей Пышный рассказывал, что НБУ проведет открытое тестирование с реальными пользователями и участниками рынка для определения целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни.
- Через год, в октябре 2025-го, он сказал, что из-за войны запуск цифровой гривни будет отложен.
