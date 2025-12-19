Совет Евросоюза поддержал запуск цифрового евро с гарантией "права на наличные"

Фото: EPA / FLORIAN WIEGAND

Совет Европейского Союза согласовал переговорную позицию по запуску цифрового евро. Об этом он сообщил в пятницу на своем сайте.

Согласно принятому решению, цифровой евро будет дополнять наличные и будет доступным для населения и бизнеса для платежей в любое время и в любом месте, даже без подключения к интернету.

Читайте также Плюсы жизни без наличных: сколько мы сэкономили за неделю без кэша в кармане

Ожидается, что он будет обеспечивать высокий уровень приватности платежей и переводов и будет функционировать параллельно с национальными и международными частными средствами оплаты, такими как карты или мобильные приложения.

У цифрового евро будут ограничения на сумму хранения, чтобы избежать использования его как средства накопления. Основные операции – открытие и закрытие счета, осуществление трансакций, пополнение и снятие средств с цифрового кошелька – будут без комиссий для пользователей.

Окончательное решение по выпуску цифрового евро будет принимать Европейский центральный банк. Он ранее указывал, что цифровой евро может начать работать до 2029 года.

Параллельно Совет ЕС предлагает усилить статус наличных, запретив розничным торговцам и поставщикам услуг отказывать в оплате наличными. Исключение предусмотрено для онлайн-продаж и автоматизированных точек обслуживания.