Совет НБУ отказался продлить полномочия замглавы правления Чурия

Совета НБУ сегодня рассматривал вопрос о продлении полномочий замглавы правления НБУ Олега Чурия на второй срок

Совет Национального банка Украины воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ. Об этом в Facebook сообщил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Он отметил, что согласно закону об НБУ, Чурий останется заместителем главы НБУ до вступления в должность нового заместителя.

Олег Чурий занимает пост замглавы НБУ с июня 2015 года. Курирует вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ. Его полномочия заканчиваются 10 июля. Ранее экс-глава НБУ Яков Смолий рекомендовал оставить его в Нацбанке еще на семь лет.

30 июня Совет НБУ отказался внести в повестку дня заседания вопрос назначения Чурия на должность замглавы НБУ на повторный срок. Правление НБУ обвинило Совет в политической мотивированности, глава НБУ Яков Смолий инициировал созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля.

3 июля Рада уволила главу НБУ Смолия. Временно возглавила Нацбанк Катерина Рожкова.

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Анна Андреева

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