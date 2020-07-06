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Совет НБУ отказался продлить полномочия замглавы правления Чурия

06.07.2020, 13:59
Совет НБУ отказался продлить полномочия замглавы правления Чурия - Фото
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ) Фото: пресс-служба НБУ

Совета НБУ сегодня рассматривал вопрос о продлении полномочий замглавы правления НБУ Олега Чурия на второй срок

Совет Национального банка Украины воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ. Об этом в Facebook сообщил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Он отметил, что согласно закону об НБУ, Чурий останется заместителем главы НБУ до вступления в должность нового заместителя.

Олег Чурий занимает пост замглавы НБУ с июня 2015 года. Курирует вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ. Его полномочия заканчиваются 10 июля. Ранее экс-глава НБУ Яков Смолий рекомендовал оставить его в Нацбанке еще на семь лет.

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Анна Андреева
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