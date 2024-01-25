Создали одну из крупнейших сетей подпольных казино в Украине: судить будут 34 человека

Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Перед судом предстанет 34 человека, которые под прикрытием правоохранителей организовали одну из крупнейших сетей подпольных игровых залов с азартными играми. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сеть работала в Украине пять лет. Для прикрытия были привлечены двое правоохранителей. Они должны были "закрывать глаза" на работу игровых залов, за что систематически получали взятки.

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До 24 февраля 2022 года на территории Украины работало около 400 незаконных игорных заведений сети. После начала полномасштабной российской агрессии они ненадолго прекратили свою работу, но постепенно снова начали открываться.

Больше всего активизировались залы в Киеве, Киевской области и Одессе. Месячный оборот игорных заведений только в этих двух городах составлял в среднем 300 млн грн.

Следователи ГБР провели более 200 обысков по местам жительства фигурантов, офисных помещениях и игровых заведениях. Были изъяты более 530 единиц компьютерной техники, черновая бухгалтерия, записи и другие вещи и предметы, подтверждающие организацию нелегального бизнеса. Также изъяты наличные: 2,6 млн грн, $125 000 и 5000 евро. Арестовано имущество обвиняемых на более 100 млн грн.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

23 января 2024 года БЭБ разоблачило сеть подпольных покерных клубов. Их уже обыскивали полгода назад.

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