Створили одну з найбільших мереж підпільних казино в Україні: судитимуть 34 особи

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Перед судом постануть 34 особи, які під прикриттям правоохоронців організували одну з найбільших мереж підпільних ігрових залів з азартними іграми. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Мережа працювала в Україні п'ять років. Для прикриття було залучено двох правоохоронців. Вони мали "закривати очі" на роботу ігрових залів, за що систематично отримували хабарі.

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До 24 лютого 2022 року на території України працювало близько 400 незаконних гральних закладів мережі. Після початку повномасштабної російської агресії вони ненадовго припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися.

Найбільше активізувалися зали у Києві, Київській області та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 млн грн.

Слідчі ДБР провели понад 200 обшуків у місцях проживання фігурантів, офісних приміщеннях та ігрових закладах. Було вилучено понад 530 одиниць комп'ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи та інші речі й предмети, що підтверджують організацію нелегального бізнесу. Також вилучено готівку: 2,6 млн грн, $125 000 та 5000 євро. Заарештовано майно обвинувачених на понад 100 млн грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

23 січня 2024 року БЕБ викрило мережу підпільних покерних клубів. Їх уже обшукували пів року тому.

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