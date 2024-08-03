S&P прогнозирует высокий уровень неопределенности последствий войны для экономики Украины

Реальный ВВП Украины не достигнет довоенного уровня до 2027 года, как прогнозировалось ранее, отмечают в S&P Global Ratings

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отметило высокий уровень неопределенности масштабов, результатов и последствий российско-украинской войны. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Агентство прогнозирует, что даже если экономика начнет восстанавливаться, учитывая ущерб, причиненный войной, реальный ВВП Украины не достигнет довоенного уровня до 2027 года, как прогнозировалось ранее.

Реструктуризация долга Украины происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного военной агрессией. Территории, оккупированные российскими войсками, составляют около 15% местности Украины и 8-9% ее довоенного ВВП. Почти треть населения Украины переместилась, а около 15% уехали за границу и стали беженцами, добавили в S&P Global Ratings.

Аналитики агентства отметили, что вне зависимости от продолжительности военных действий, связанные с ними риски, вероятно, сохранятся в течение длительного времени.