S&P прогнозує високий рівень невизначеності щодо наслідків війни для економіки України

Реальний ВВП України не досягне довоєнного рівня до 2027 року, як прогнозувалося раніше, зазначають в S&P Global Ratings

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings вказало на високий рівень невизначеності щодо масштабів, результатів та наслідків російсько-української війни. Про це повідомляється на сайті агентства.

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S&P Global Ratings прогнозує: навіть якщо економіка почне відновлюватися, враховуючи шкоду, завдану війною, реальний ВВП України не досягне довоєнного рівня до 2027 року, як припускали раніше.

Реструктуризація боргу України відбувається на тлі значного економічного, зовнішнього та фіскального тиску, спричиненого російською військовою агресією. Території, окуповані російськими військами, становлять близько 15% території України та 8-9% її довоєнного ВВП. Майже третина населення України перемістилася, а близько 15% виїхали за кордон і стали біженцями, додали в S&P Global Ratings.

Аналітики агентства зазначили: незалежно від тривалості воєнних дій, пов'язані з ними ризики, ймовірно, збережуться протягом тривалого часу.