Спирт Дубинского. Налоговая служба отреагировала на обвинения нардепа в тенизации отрасли

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) опубликовала опровержение фактов, озвученных народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским о, якобы тенизации спиртовой отрасли. Текст опровержения размещен на сайте службы.

"Сообщаем гражданину Дубинскому, что в апреле текущего года Верховной Радой были приняты изменения к налоговому законодательству, согласно которым, к спирту, что используется для производства дезинфекционных средств, применена нулевая ставка акцизного налога", – говорится в сообщении.

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По мнению ГНС, Александр Дубинский неверно интерпретировал статистику по акцизным сборам.

"Выполнение акциза по месяцам: март – 788%, апрель – 538%, май – 131%, июнь – 62%, июль – 77%, август – 79%, сентябрь – 60%. Господин Любченко, ответьте, как получилось, что ваша суперэффективная служба за считанные месяцы загнала спиртовую отрасль в тень?", – цитирует пресс-служба ГНС опубликованные нардепом данные.

Налоговая служба объясняет, что выдаваемое Дубинским за "тенизацию" в реальности выглядело иначе.

Во-первых, в январе 2020 года при индикативном поступлении акциза со спирта в 12,3 млн грн в бюджет поступило 12,85 млн грн, или 104% от индикативного показателя. В феврале ситуация изменилась: 11,6 млн поступлений при индикативе 8,1 млн грн. Факт составил 145% от прогнозируемого уровня.

Во-вторых, ситуация резко изменилась в марте из-за пандемии коронавируса. Большой спрос на средства дезинфекции, который возник в феврале, нашел свое отражение в производстве – спирт для антисептиков начинают производить быстрыми темпами. Ставка акцизного налога на него составляла 126 грн за один литр.

В-третьих, сочетание резкого роста производства с высокой ставкой и стало тем фактором, что обусловил перевыполнение индикативных показателей по поступлению акцизного налога со спирта на сотни процентов. Но, после того, как ставка налога была установлена на нулевом показателе, поступления сразу сократились, говорится в объяснении ГНС.

"Это и есть главная причина настоящего уровня поступлений, которое гражданин Дубинский пытался представить, как доказательство, что налоговая служба "за считанные месяцы загнала спиртовую отрасль в тень", – резюмируют в налоговой.

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Роман Брыль

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